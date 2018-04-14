Здравствуйте!По роду деятельности занимаюсь интерьером служебных помещений.Совсем недавно комплектовал новое офисное помещение одной крупной строительной фирмы,где одним из предписаний было-покрытие площади коридора ковровым покрытием ,либо ковровой дорожкой.После долгого выбора таковой на многочисленных сайтах интернета,решил остановить свой выбор на ковровой дорожке Buhara 5471 Red .И вы знаете.не ошибся.Ковровая дорожка этого производителя понравилась не только мне одному.Хорошее качество товара за эту цену,красочная расцветка.Словом,хороший товар.