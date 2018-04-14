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Москва, 4-й Верхний Михайловский проезд 1.
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  • Москва, 4-й Верхний Михайловский проезд 1.
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Красные ковровые дорожки - аренда
Красные ковровые дорожки - аренда
Любой размер и длинна для мероприятий. Стоимость аренды 250 руб/сут. за м/кв Аренда столбиков, укладка дорожки. Все услуги!
К
Режем любой размер
Режем любой размер
Если вам нужна ковровая дорожка в 2 метра или в 20, мы выполним ваш заказ. Обработаем швы, спаяем сегменты. Все на высшем уровне!
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Дорожки для учереждений
Дорожки для учереждений
Огромный выбор красивых дорожек для государственный и частных учреждений, музеев или храмов. У нас есть опыт работы с большим объемами!
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Шерстяные дорожки!
Шерстяные дорожки!
Дорожки из натуральной шерсти. Производство Молдавия! Представьте, как приятно вставать утром с кровати на мягкую шерстяную дорожку...
Ш
Ковровые дорожки
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Распродажа
Шерстяная дорожка Classic 287-61149
Шерстяная дорожка Classic 287-61149
Шерстяная дорожка Classic 287-61149
3 000 Р
В наличии
3 000 Р
В наличии
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Шерстяная дорожка Classic 209-1594
Шерстяная дорожка Classic 209-1594
Шерстяная дорожка Classic 209-1594
3 600 Р
В наличии
3 600 Р
В наличии
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Шерстяная дорожка Elite 515-5270
Шерстяная дорожка Elite 515-5270
Шерстяная дорожка Elite 515-5270
4 500 Р
В наличии
4 500 Р
В наличии
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Шерстяная дорожка Classic 305-3639
Шерстяная дорожка Classic 305-3639
Шерстяная дорожка Classic 305-3639
3 600 Р
В наличии
3 600 Р
В наличии
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Шерстяная дорожка Classic 123-4688
Шерстяная дорожка Classic 123-4688
Шерстяная дорожка Classic 123-4688
4 500 Р
В наличии
4 500 Р
В наличии
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Шерстяная дорожка Classic 123-4146
Шерстяная дорожка Classic 123-4146
Шерстяная дорожка Classic 123-4146
4 500 Р
В наличии
4 500 Р
В наличии
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Шерстяная дорожка Classic 251-4311
Шерстяная дорожка Classic 251-4311
Шерстяная дорожка Classic 251-4311
4 500 Р
В наличии
4 500 Р
В наличии
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Шерстяная дорожка Classic 065-3658
Шерстяная дорожка Classic 065-3658
Шерстяная дорожка Classic 065-3658
2 475 Р
В наличии
2 475 Р
В наличии
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Шерстяная дорожка Elite 249-61126
Шерстяная дорожка Elite 249-61126
Шерстяная дорожка Elite 249-61126
2 600 Р
В наличии
2 600 Р
В наличии
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Шерстяная дорожка Elite 249-1126
Шерстяная дорожка Elite 249-1126
Шерстяная дорожка Elite 249-1126
2 600 Р
В наличии
2 600 Р
В наличии
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Синтетические дорожки
Ковровая дорожка Laguna Angelika 4-beige
Ковровая дорожка Laguna Angelika 4-beige
Ковровая дорожка Laguna Angelika 4-beige
359 Р
В наличии
359 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Laguna d030-beige
Ковровая дорожка Laguna d030-beige
Ковровая дорожка Laguna d030-beige
307 Р
В наличии
307 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Laguna d043-beige
Ковровая дорожка Laguna d043-beige
Ковровая дорожка Laguna d043-beige
307 Р
В наличии
307 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Laguna d117-beige
Ковровая дорожка Laguna d117-beige
Ковровая дорожка Laguna d117-beige
307 Р
В наличии
307 Р
В наличии
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Флорлюкс 51204-50422
Флорлюкс 51204-50422
Флорлюкс 51204-50422
560 Р
В наличии
560 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Da Vinci 5440 navy
Ковровая дорожка Da Vinci 5440 navy
Ковровая дорожка Da Vinci 5440 navy
599 Р
В наличии
599 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Laguna d230-Beige
Ковровая дорожка Laguna d230-Beige
Ковровая дорожка Laguna d230-Beige
307 Р
В наличии
307 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Da Vinci d054 BEIGE-BLUE
Ковровая дорожка Da Vinci d054 BEIGE-BLUE
Ковровая дорожка Da Vinci d054 BEIGE-BLUE
1 198 Р
В наличии
1 198 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Laguna d234-Beige
Ковровая дорожка Laguna d234-Beige
Ковровая дорожка Laguna d234-Beige
307 Р
В наличии
307 Р
В наличии
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Дорожка PLATINUM t600 - BEIGE
Дорожка PLATINUM t600 - BEIGE
Дорожка PLATINUM t600 - BEIGE
1 036 Р
В наличии
1 036 Р
В наличии
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Паласные дорожки
Ковровая дорожка Цветная виктория bc030d-36 KALINKA
Ковровая дорожка Цветная виктория bc030d-36 KALINKA
Ковровая дорожка Цветная виктория bc030d-36 KALINKA
448 Р
В наличии
448 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Kesme yolluk 17010-102 Decovilla
Ковровая дорожка Kesme yolluk 17010-102 Decovilla
Ковровая дорожка Kesme yolluk 17010-102 Decovilla
1 476 Р
В наличии
1 476 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Kesme yolluk 17013-101 Decovilla
Ковровая дорожка Kesme yolluk 17013-101 Decovilla
Ковровая дорожка Kesme yolluk 17013-101 Decovilla
2 460 Р
В наличии
2 460 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Nepal 6014-cream 3 Merinos Турция
Ковровая дорожка Nepal 6014-cream 3 Merinos Турция
Ковровая дорожка Nepal 6014-cream 3 Merinos Турция
3 280 Р
В наличии
3 280 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Laguna d187 red
Ковровая дорожка Laguna d187 red
Ковровая дорожка Laguna d187 red
410 Р
В наличии
410 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Рубин 931 красный
Ковровая дорожка Рубин 931 красный
Ковровая дорожка Рубин 931 красный
189 Р
В наличии
189 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Рубин 951 синий
Ковровая дорожка Рубин 951 синий
Ковровая дорожка Рубин 951 синий
189 Р
В наличии
189 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Рубин 961 зеленый
Ковровая дорожка Рубин 961 зеленый
Ковровая дорожка Рубин 961 зеленый
189 Р
В наличии
189 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Юпитер 931 красный
Ковровая дорожка Юпитер 931 красный
(1)
Ковровая дорожка Юпитер 931 красный
280 Р
В наличии
280 Р
В наличии
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Ковровая дорожка Юпитер 951 синий
Ковровая дорожка Юпитер 951 синий
Ковровая дорожка Юпитер 951 синий
280 Р
В наличии
280 Р
В наличии
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Последние отзывы
Дорожка Супер Акварель 26546-22111
Дорожка Супер Акварель 26546-22111
630 Р
Алина
Хорошая дорожка
Наш директор застелил эту дорожку у нас в коридоре в офисе, смотрится очень гармонично и красиво. Ходить по этой дорожке приятно и комфортно.
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Ковровая дорожка Buhara 5471 Red
Ковровая дорожка Buhara 5471 Red
1 576 Р
Артем
Хорошая дорожка
Здравствуйте!По роду деятельности занимаюсь интерьером служебных помещений.Совсем недавно комплектовал новое офисное помещение одной крупной строительной фирмы,где одним из предписаний было-покрытие площади коридора ковровым покрытием ,либо ковровой дорожкой.После долгого выбора таковой на многочисленных сайтах интернета,решил остановить свой выбор на ковровой дорожке Buhara 5471 Red .И вы знаете.не ошибся.Ковровая дорожка этого производителя понравилась не только мне одному.Хорошее качество товара за эту цену,красочная расцветка.Словом,хороший товар.
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Ковровая дорожка Buhara 5471 Red
Ковровая дорожка Buhara 5471 Red
1 576 Р
Дмитрий
Отличная дорожка
Дорожка полностью соответствует фото, а главное нашим пожеланиям. Достаточно качественная и плотная, материал хороший и не деформируется быстро. Цвет приятный, классический, что трудно сейчас найти. Выбрали для светлого помещения, выглядит солидно!
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Ковровая дорожка Buhara 5471 Blue
Ковровая дорожка Buhara 5471 Blue
1 576 Р
Артём
Отличный ковёр!!!
Решил недавно реконструировать свою квартиру. И как дело дошло ковров обратился к этому сайту. Ковры действительно хорошие плюс бесплатная доставка!
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Дорожка Valencia Deluxe d321 cream-brown
Дорожка Valencia Deluxe d321 cream-brown
660 Р
Сергей
Хорошее приобретение
Заказал ковровую дорожку на этом сайте. Соблазнила невысокая цена, рисунок и требуемая ширина. Товар на практике соответствует описанию. Приятный на ощупь, четкий рисунок. Будет лежать в прихожей.
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Старлайт - дорожки на отрез

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Интернет-магазин ковровых дорожек StarLite. Вы можете купить ковровую дорожку у нас с бесплатной доставкой по самым доступным ценам!Мы №1 по ковровым дорожкам Москве. У нас есть как дорогие кремлевские ковровые дорожки из шерсти, так и бюджетная синтетика.Очень большой асортимент - от классики, до соврменных гранжевых дорожек. Представлены все страны которые производят ковровые дорожки актуальные по цене и качеству. Молдавия, Россия, Италия.Так же мы предоставляем полный сервис по установке покрытия, спайке, обработке краев, креплению (например для дорожек на лестничных проемах)..
Можем резать сложные углы. Можем резать сложные углы. Наш рекорд 12 заворотов в одном помещении (гостиничный коридор).В фотогалереи посмотрите наши реальные работы. А в отзывах, отзывы наших клиентов (тоже кстати реальные).Мы не боимся работы любой сложности, делаем любые объемы в очень быстрые сроки. Так же мы предоставляем услуги по аренде красных ковровых дорожек для мероприятийЕсли вам нужна дорожка на свадьбу или корпоратив, или презентацию, обращайтесь.Предоставим столбики, закрепим и уложим как надо. Есть разные материалы, от синтетики (досаточно дешевой, но маркой и непрочной), до шерстяной красной дорожки.я.

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