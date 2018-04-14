Интернет-магазин ковровых дорожек StarLite. Вы можете купить ковровую дорожку у нас с бесплатной доставкой по самым доступным ценам!Мы №1 по ковровым дорожкам Москве. У нас есть как дорогие кремлевские ковровые дорожки из шерсти, так и бюджетная синтетика.Очень большой асортимент - от классики, до соврменных гранжевых дорожек. Представлены все страны которые производят ковровые дорожки актуальные по цене и качеству. Молдавия, Россия, Италия.Так же мы предоставляем полный сервис по установке покрытия, спайке, обработке краев, креплению (например для дорожек на лестничных проемах)..

Можем резать сложные углы. Можем резать сложные углы. Наш рекорд 12 заворотов в одном помещении (гостиничный коридор).В фотогалереи посмотрите наши реальные работы. А в отзывах, отзывы наших клиентов (тоже кстати реальные).Мы не боимся работы любой сложности, делаем любые объемы в очень быстрые сроки. Так же мы предоставляем услуги по аренде красных ковровых дорожек для мероприятийЕсли вам нужна дорожка на свадьбу или корпоратив, или презентацию, обращайтесь.Предоставим столбики, закрепим и уложим как надо. Есть разные материалы, от синтетики (досаточно дешевой, но маркой и непрочной), до шерстяной красной дорожки.я.